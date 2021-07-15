COVID в Киеве: за сутки умерли три человека

За сутки 14 июля в столице зарегистрировали 177 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "177 подтвержденных случаев заболевания коронавирус за сутки в столице. Три человека умерли".

Детали: Среди новых больных 98 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 68 мужчин в возрасте от 19

до 81 года, 5 девочек от 3 до 14 лет и 6 мальчиков от 3 до 16 лет.

15 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском (40), Соломенском (35) и в Днепровском (26) районах.

Всего с начала пандемии в столице 216 211 подтвержденных случаев коронавируса, 5 212 больных умерли, преодолели вирус 207 100 жителей столицы, из них 154 за минувшие сутки.

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