Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Киеве: за сутки умерли три человека

Четверг, 15 июля 2021, 15:31
Фото КГГА

За сутки 14 июля в столице зарегистрировали 177 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "177 подтвержденных случаев заболевания коронавирус за сутки в столице. Три человека умерли".

Детали: Среди новых больных 98 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 68 мужчин в возрасте от 19

до 81 года, 5 девочек от 3 до 14 лет и 6 мальчиков от 3 до 16 лет.

15 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском (40), Соломенском (35) и в Днепровском (26) районах.

Всего с начала пандемии в столице 216 211 подтвержденных случаев коронавируса, 5 212 больных умерли, преодолели вирус 207 100 жителей столицы, из них 154 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНа Донбассе оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк

Взрыв в Хмельницкой области: шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок

В Беларуси продолжаются массовые обыски и задержания активистов

Новости 15 июля: увольнение Авакова, свободный въезд в ЕС

обновлено от 17:52ГБР заявило, что Интерпол разыскивает Жеваго – у экс-нардепа отрицают

Российских военных заставили учить статью Путина об Украине – СМИ

Все новости...
Киев
Ночь в Киеве оказалась самой жаркой за 140 лет
Кличко поблагодарил Авакова за работу
В Киеве прекратили действие бумажные талоны на проезд
Последние новости
03:58
Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию
03:11
Немецкие экологи продолжат судиться против "Северного потока-2"
02:20
ВОЗ призвала Китай к прозрачности в расследовании происхождения COVID-19
01:38
"Это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину" – Меркель о "Северном потоке-2"
01:11
Президент США: Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России"
00:47
"Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия" – Байден
00:28
фотоНа Донбассе оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк
00:10
Взрыв в Хмельницкой области: шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок
23:57
Главарь боевиков Пушилин собрался в "Единую Россию"
23:41
Эйфелева башня вновь открывается для туристов
Все новости...