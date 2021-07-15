Адвокат з пособниками хотіли спалити муміфіковане тіло заради квартири - прокуратура

Правоохоронці затримали групу зловмисників, яку очолював адвокат, що незаконно заволоділи квартирою самотньої людини і намагалися позбутися муміфікованого тіла власника.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Вказані особи незаконно заволоділи квартирою самотнього літнього чоловіка на вул. О. Теліги, підробивши для цього договір купівлі-продажу, датований 2010 роком та начебто завірений нотаріусом, яка померла у лютому 2021 року.

Згодом інший нотаріус вніс на підставі цього документу неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на користь підставної особи.

Встановлено, що законним власником квартири був киянин 1932 р.н., який помер за невідомих обставин в своїй квартирі і муміфіковане тіло якого тривалий час там знаходилося.

За даними слідства, не пізніше січня 2021 року зловмисники виявили в квартирі тіло дідуся, однак при цьому не повідомили про його смерть правоохоронні органи, рідних або уповноважені Державні органи, та не вжили заходів до його поховання. Натомість розробили злочинний план заволодіння цим житлом, під час реалізації якого тіло померлого весь час залишалося в квартирі.

Здійснивши оборудку з нерухомістю, зловмисники вирішили позбутися тіла шляхом таємного переміщення з квартири до крематорію для спалення.

Для цього учасники групи планували використати підроблене свідоцтво про смерть, відповідно до якого вказаний чоловік помер нібито 4 липня 2021 року".

Деталі: Справа відкрита за фактом заволодіння об’єктом нерухомості померлого чоловіка шляхом підроблення документів та наругою над його тілом (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 297, ч. 1 ст. 358 КК України).

Для виконання плану зловмисники найняли осіб, які за 1000 доларів США згодилися таємно вночі на автомобілі перевезти муміфіковане тіло у спеціальному мішку до крематорію.

Організатора групи та одного з її членів затримали 14 липня після передачі грошових коштів виконавцю за вивезення тіла.

Затриманим особам готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.