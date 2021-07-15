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Адвокат с пособниками хотели сжечь мумифицированное тело ради квартиры - прокуратура

Четверг, 15 июля 2021, 16:17
Адвокат с пособниками хотели сжечь мумифицированное тело ради квартиры - прокуратура

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которую возглавлял адвокат, которые незаконно завладели квартирой одинокого человека и пытались избавиться мумифицированного тела владельца.

Источник: сообщение Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Указанные лица незаконно завладели квартирой одинокого пожилого мужчины на ул. О. Телиги, подделав для этого договор купли-продажи, датированный 2010 годом и якобы заверенный нотариусом, которая умерла в феврале 2021 года.

Впоследствии другой нотариус внес на основании этого документа ложные сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество в пользу подставного лица.

Установлено, что законным владельцем квартиры был киевлянин 1932 г.р., который умер при невыясненных обстоятельствах в своей квартире и мумифицированное тело которого длительное время там находилось.

По данным следствия, не позднее января 2021 злоумышленники обнаружили в квартире тело дедушки, однако при этом не сообщили о его смерти правоохранительные органы, родных или уполномоченные государственные органы, и не приняли мер для его захоронения. Вместо этого разработали преступный план завладения этим жильем, при реализации которого тело умершего все время оставалось в квартире.

Совершив сделку с недвижимостью, злоумышленники решили избавиться от тела путем тайного перемещения из квартиры в крематорий для сжигания.

Для этого участники группы планировали использовать поддельное свидетельство о смерти, согласно которому указанный человек умер якобы 4 июля 2021".

Детали: Дело возбуждено по факту завладения объектом недвижимости умершего мужа путем подделки документов и надругательством над его телом (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 297, ч . 1 ст. 358 УК Украины).

Для выполнения плана злоумышленники наняли людей, которые за 1000 долларов США согласились тайно ночью на автомобиле перевезти мумифицированное тело в специальном мешке в крематорий.

Организатора группы и одного из ее членов задержали 14 июля после передачи денежных средств исполнителю за вывоз тела.

Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминал
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