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Віддав бомбосховище у центрі Києва під забудову: підозрюють столичного чиновника

Четвер, 15 липня 2021, 16:29
Віддав бомбосховище у центрі Києва під забудову: підозрюють столичного чиновника

Колишнього директора Державної наукової установи підозрюють у тому, що він віддав бомбосховище під забудову.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Йдеться про колишнього директора державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості".

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ через службову недбалість, яка призвела до знищення бомбосховища у Печерському районі Києва.

Через неналежне виконання свої обов’язків в установі, яка перебуває на балансі організації, протягом 2015-2016 років йшло будівництво, організоване приватним товариством, яке знищило захисну споруду (бомбосховище) по вул. Лютеранській.

Відповідно до відомостей номерного обліку сховищ І-IV класів міста Києва споруда віднесена до 3-го класу.

Внаслідок знищення бомбосховища було порушено систему цивільного захисту населення столиці та заподіяно державі шкоду у розмірі 2,3 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється коло осіб безпосередньо винних у знищенні захисної споруди та з’ясовуються обставини за яких будівля в якій знаходилися захисна споруда вибула з держвласності.

Українська правда

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Теми: Київ
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