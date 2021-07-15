Отдал бомбоубежище в центре Киева под застройку: подозревают столичного чиновника

Бывшего директора Государственного научного учреждения подозревают в том, что он отдал бомбоубежище под застройку.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Речь идет о бывшем директоре государственного научного учреждения "Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности".

Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.367 УК из-за служебной халатности, которая привела к уничтожению бомбоубежища в Печерском районе Киева.

Из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей в учреждении, которое находится на балансе организации, в течение 2015-2016 годов шло строительство, организованное частным обществом, которое уничтожило защитное сооружение (бомбоубежище) по ул. Лютеранской.

Согласно сведениям номерного учета хранилищ I-IV классов города Киева сооружение отнесена к 3-го классу.

Вследствие уничтожения бомбоубежища было нарушено систему гражданской защиты населения столицы и причинен государству ущерб в размере 2 300 000 гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается круг лиц непосредственно виновных в уничтожении защитного сооружения и выясняются обстоятельства, при которых здание в котором находились защитное сооружение выбыло из госсобственности.