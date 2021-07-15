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ЄС готовий розширити санкції проти Білорусі через нову хвилю репресій

Четвер, 15 липня 2021, 16:32

Євросоюз готовий розглянути розширення санкцій щодо Мінська через "нову широкомасштабну атаку на незалежні голоси в країні".

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у четвер, 15 липня, повідомляє "Європейська правда".

Боррель підкреслив, що обшуки у середу за місцем проживання та в офісах були націлені на довгий список правозахисних, освітніх і політичних груп і організацій, благодійних установ та аналітичних центрів. Були затримані правозахисники та інші активісти.

"Ця нова хвиля репресій є ще одним доказом того, що режим Лукашенка веде систематичну і добре сплановану кампанію, кінцева мета якої - змусити замовкнути всіх, хто лишився незгодним і задушити громадянську діяльність в Білорусі", - заявив Боррель. 

"Ці важкі порушення прав людини і фундаментальних свобод не залишаться безкарними. ЄС готовий розглянути подальші обмежувальні заходи у відповідності зі своїм поетапним підходом. ЄС буде і далі вживати будь-які необхідні заходи, щоб підтримати народ Білорусі", - додав глава європейської дипломатії.

У середу 14 липня в Білорусі були затримані або допитані близько 20 представників неурядових організацій, серед яких глава авторитетного правозахисного центру "Вясна". Крім того, силовики провели більше 50 обшуків. 

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив у середу, що свіжі обшуки в Білорусі матимуть наслідки для режиму Лукашенка. 

Теми: ЄС
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