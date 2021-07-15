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ЕС готов расширить санкции против Беларуси из-за новой волны репрессий

Четверг, 15 июля 2021, 16:32

Евросоюз готов рассмотреть расширение санкций в отношении Минска из-за "новой широкомасштабной атаки на независимые голоса в стране".

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 15 июля, сообщает "Европейская правда".

Боррель подчеркнул, что обыски в среду по месту жительства и в офисах были нацелены на длинный список правозащитных, образовательных и политических групп и организаций, благотворительных учреждений и аналитических центров. Были задержаны правозащитники и другие активисты.

"Эта новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию, конечная цель которой - заставить замолчать всех, кто остался несогласным и задушить гражданскую деятельность в Беларуси", - заявил Боррель.

"Эти тяжелые нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными. ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим поэтапным подходом. ЕС будет и дальше принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси", - добавил глава европейской дипломатии.

В среду 14 июля в Беларуси были задержаны или допрошены около 20 представителей неправительственных организаций, среди которых глава авторитетного правозащитного центра "Вясна". Кроме того, силовики провели более 50 обысков.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.

Темы: ЕС
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