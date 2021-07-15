ДБР затримала чоловіка, який за 50 тисяч доларів "продавав" посаду в бюро

Працівники Державного бюро розслідувань затримали громадянина України, який за 50 тисяч доларів США намагався "продати" посаду в Державному бюро розслідувань.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Затриманий запевнив мешканця Києва, що буцімто має впливові зв’язки у конкурсній комісії ДБР та у Верховній Раді України і може "вирішити" питання працевлаштування до одного із підрозділів Центрального апарату ДБР на керівну посаду".

Деталі: Зловмисника затримали 15 липня під час передачі першої частини грошей у сумі 35 тисяч доларів. Йому планують повідомити про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.