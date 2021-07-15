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ГБР задержала мужчину, который за 50 тысяч долларов "продавал" должность в бюро

Четверг, 15 июля 2021, 17:12

Работники Государственного бюро расследований задержали гражданина Украины, который за 50 тысяч долларов США пытался "продать" должность в ГБР.

Источник: сообщение ГБР

Дословно: "Задержанный заверил жителя Киева, будто имеет влиятельные связи в конкурсной комиссии ГБР и в Верховной Раде Украины и может "решить" вопрос трудоустройства в одно из подразделений Центрального аппарата ГБР на руководящую должность".

Детали: Злоумышленника задержали 15 июля во время передачи первой части денег в сумме 35 тысяч долларов. Ему планируют сообщить о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Темы: ГБР
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