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Зеленський звернувся до Байдена й Меркель, які зустрінуться у Вашингтоні

Четвер, 15 липня 2021, 17:39

Президент України Володимир Зеленський в день зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні закликав їх "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси" та не домовлятися про Україну без України.

Відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Зустріч президента Джо Байдена і канцлерки Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи. Цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси. Вірю, що наші партнери США та Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України", - написав він.

Нагадаємо, Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Це остання її поїздка до США на посаді канцлера.

Володимир Зеленський зустрічався з канцлеркою у Берліні на початку цього тижня. 

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Теми: ЗеленськийМеркельБайден


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