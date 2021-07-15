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Зеленский обратился к Байдену и Меркель, которые встретятся в Вашингтоне

Четверг, 15 июля 2021, 17:39
Зеленский обратился к Байдену и Меркель, которые встретятся в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский в день встречи лидеров США и Германии в Вашингтоне призвал их "не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы" и не договариваться об Украине без Украины.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Встреча президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия будут вместе противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины", - написал он.

Напомним, Ангела Меркель отправилась в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Это последняя ее поездка в США на посту канцлера.

Владимир Зеленский встречался с канцлером в Берлине в начале этой недели.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийМеркельБайден
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