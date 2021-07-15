Людина загинула під потягом метро у Києві
Четвер, 15 липня 2021, 19:18
Людина потрапила під потяг на червоній лінії метро у Києві.
Джерело: пресслужба "Київського метрополітену" у Telegram
Деталі: Надзвичайна подія трапилась на перегоні "Дарниця" – "Лівобережна". На місці працюють фахівці.
Половина лінії не працює - поїзди тимчасово курсують лише від станції "Хрещатик" до "Академмістечка".
Upd. Після 19 у пресслужбі метрополітену повідомили, що випадок летальний. Дані про особу та мотиви з'ясовують правоохоронці.
Рух поїздів відновили.
Українська правда