Людина загинула під потягом метро у Києві

Людина потрапила під потяг на червоній лінії метро у Києві.

Джерело: пресслужба "Київського метрополітену" у Telegram

Деталі: Надзвичайна подія трапилась на перегоні "Дарниця" – "Лівобережна". На місці працюють фахівці.

Половина лінії не працює - поїзди тимчасово курсують лише від станції "Хрещатик" до "Академмістечка".

Upd. Після 19 у пресслужбі метрополітену повідомили, що випадок летальний. Дані про особу та мотиви з'ясовують правоохоронці.

Рух поїздів відновили.