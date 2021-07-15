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Людина загинула під потягом метро у Києві

Четвер, 15 липня 2021, 19:18
Людина загинула під потягом метро у Києві

Людина потрапила під потяг на червоній лінії метро у Києві.

Джерело: пресслужба "Київського метрополітену" у Telegram

Деталі: Надзвичайна подія трапилась на перегоні "Дарниця" – "Лівобережна". На місці працюють фахівці.

Половина лінії не працює - поїзди тимчасово курсують лише від станції "Хрещатик" до "Академмістечка".

Upd. Після 19 у пресслужбі метрополітену повідомили, що випадок летальний. Дані про особу та мотиви з'ясовують правоохоронці.

Рух поїздів відновили.

Українська правда

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Теми: Київметронадзвичайна подіяДТП
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