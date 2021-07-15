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Человек погиб под поездом метро в Киеве

Четверг, 15 июля 2021, 19:18
Человек погиб под поездом метро в Киеве

Человек попал под поезд на красной линии метро в Киеве.

Источник: пресс-служба "Киевского метрополитена" в Telegram

Детали: Чрезвычайное происшествие произошло на перегоне "Дарница" - "Левобережная". На месте работают специалисты.

Половина линии не работает - поезда временно курсируют только от станции "Крещатик" до "Академгородка".

Upd. После 19 в пресс-службе метро сообщили, что случай летальный. Данные о личности и мотивы выясняют правоохранители.

Движение поездов возобновили.

Украинская правда

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Темы: Киевметрочрезвычайное происшествиеДТП
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