Человек погиб под поездом метро в Киеве

Человек попал под поезд на красной линии метро в Киеве.

Источник: пресс-служба "Киевского метрополитена" в Telegram

Детали: Чрезвычайное происшествие произошло на перегоне "Дарница" - "Левобережная". На месте работают специалисты.

Половина линии не работает - поезда временно курсируют только от станции "Крещатик" до "Академгородка".

Upd. После 19 в пресс-службе метро сообщили, что случай летальный. Данные о личности и мотивы выясняют правоохранители.

Движение поездов возобновили.