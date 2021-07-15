Человек погиб под поездом метро в Киеве
Четверг, 15 июля 2021, 19:18
Человек попал под поезд на красной линии метро в Киеве.
Источник: пресс-служба "Киевского метрополитена" в Telegram
Детали: Чрезвычайное происшествие произошло на перегоне "Дарница" - "Левобережная". На месте работают специалисты.
Половина линии не работает - поезда временно курсируют только от станции "Крещатик" до "Академгородка".
Upd. После 19 в пресс-службе метро сообщили, что случай летальный. Данные о личности и мотивы выясняют правоохранители.
Движение поездов возобновили.
Украинская правда