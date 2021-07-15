Путін допомагав Трампу перемогти на виборах: ЗМІ опублікували секретні документи

The Guardian повідомляє, що президент Росії Володимир Путін погодив секретну спецоперацію на підтримку кандидата в президенти Дональда Трампа у 2016 році, аби мати вплив на американську політику.

Джерело: документи, які має в розпорядженні The Guardian

Деталі: Повідомляється, що ці документи були підписані особисто Путіним на закритій нараді Ради безпеки в січні 2016 року, де зібралося вище керівництво країни, в тому числі прем'єр Дмитро Медведєв, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а також глави зовнішньої розвідки, ФСБ і тд.

На нараді присутні погодилися, що Білий дім Трампа "допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви", а його обрання призведе до соціальних заворушень і ослаблення позицій американського президента і його адміністрації на переговорах. Також Путін розраховував домінувати на будь-яких переговорах між США і Росією, а також "зруйнувати переговорну позицію Білого дому і реалізувати сміливі зовнішньополітичні ініціативи".

З документа випливає, що Трампа характеризують як "психічно нестабільного, імпульсивного, неврівноваженого з комплексом неповноцінності", а також що він дотримується консервативних поглядів.

У тексті також згадується, що у Кремля є компромати або потенційні компромати на Трампа після його попередніх неофіційних візитів до Москви.

Guardian пише, що також на нараді вирішили "всіма силами сприяти його обранню" на пост президента США і був підписаний міжвідомчий план з втручання в американські вибори, частиною якого був злам хакерами пошти Демократичної партії і публікація листів суперниці Трампа Хілларі Клінтон.

Також однією з задач була "маніпуляція громадсько-політичною повісткою в США".

The Guardian повідомляє, що немає сумніву в тому, що ця нарада відбулася в січні 2016 року - про це свідчать фотографії, хоча і у пресрелізі повідомлялося, що мова йшла про економіку Молдови.

Деякі документи не стосуються Трампа - в них говориться, що санкції США після окупації Росією Криму сприяли посиленню внутрішньої напруженості, а Москва повинна вплинути на Штати і країни-сателіти, щоб ті скасували або пом'якшили санкції.

The Guardian показав документи експертам, і ті заявили, що вони схожі на справжні.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав ці документи "бульварним чтивом", а Трамп відмовився від коментаря виданню.