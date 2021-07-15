Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін допомагав Трампу перемогти на виборах: ЗМІ опублікували секретні документи

Четвер, 15 липня 2021, 18:04
Путін допомагав Трампу перемогти на виборах: ЗМІ опублікували секретні документи

The Guardian повідомляє, що президент Росії Володимир Путін погодив секретну спецоперацію на підтримку кандидата в президенти Дональда Трампа у 2016 році, аби мати вплив на американську політику.

Джерело: документи, які має в розпорядженні The Guardian

Деталі: Повідомляється, що ці документи були підписані особисто Путіним на закритій нараді Ради безпеки в січні 2016 року, де зібралося вище керівництво країни, в тому числі прем'єр Дмитро Медведєв, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а також глави зовнішньої розвідки, ФСБ і тд.

На нараді присутні погодилися, що Білий дім Трампа "допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви", а його обрання призведе до соціальних заворушень і ослаблення позицій американського президента і його адміністрації на переговорах. Також Путін розраховував домінувати на будь-яких переговорах між США і Росією, а також "зруйнувати переговорну позицію Білого дому і реалізувати сміливі зовнішньополітичні ініціативи".

З документа випливає, що Трампа характеризують як "психічно нестабільного, імпульсивного, неврівноваженого з комплексом неповноцінності", а також що він дотримується консервативних поглядів.

У тексті також згадується, що у Кремля є компромати або потенційні компромати на Трампа після його попередніх неофіційних візитів до Москви.

 

Guardian пише, що також на нараді вирішили "всіма силами сприяти його обранню" на пост президента США і був підписаний міжвідомчий план з втручання в американські вибори, частиною якого був злам хакерами пошти Демократичної партії і публікація листів суперниці Трампа Хілларі Клінтон.

Також однією з задач була "маніпуляція громадсько-політичною повісткою в США".

 

The Guardian повідомляє, що немає сумніву в тому, що ця нарада відбулася в січні 2016 року - про це свідчать фотографії, хоча і у пресрелізі повідомлялося, що мова йшла про економіку Молдови.

Деякі документи не стосуються Трампа - в них говориться, що санкції США після окупації Росією Криму сприяли посиленню внутрішньої напруженості, а Москва повинна вплинути на Штати і країни-сателіти, щоб ті скасували або пом'якшили санкції.

The Guardian показав документи експертам, і ті заявили, що вони схожі на справжні.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав ці документи "бульварним чтивом", а Трамп відмовився від коментаря виданню.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампПутінвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: