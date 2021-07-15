Путин помогал Трампу победить на выборах: СМИ опубликовали секретные документы

The Guardian сообщает, что президент России Владимир Путин провел секретную спецоперацию по поддержке кандидата в президенты Дональда Трампа в 2016 году.

Источник: документы, которые оказались в распоряжении The Guardian

Детали: Сообщается, что эти документы были подписаны лично Путиным на закрытом совещании Совета безопасности в январе 2016 года, где собралось высшее руководство страны, в том числе премьер Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также главы внешней разведки, ФСБ и тд.

На совещании присутствующие согласились, что Белый дом Трампа "поможет обеспечить стратегические цели Москвы", а его избрание приведет к социальным беспорядкам и ослаблении позиций американского президента и его администрации на переговорах. Также Путин рассчитывал доминировать на любых переговорах между США и Россией", а также "разрушить переговорную позицию Белого дома и реализовать смелые внешнеполитические инициативы".

Из документа следует, что Трампа характеризуют как "психически нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности", а также что он придерживается консервативных взглядов.

В тексте также упоминается, что у Кремля есть компроматы или потенциальные компроматы на Трампа после его предыдущих неофициальных визитов в Москву.

Также на совещании решили "всеми силами способствовать его избранию" на пост президента США и был подписан межведомственный план по вмешательству в американские выборы, частью которого был взлом хакерами почты Демократической партии и публикация писем соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Также одной из задач была "манипуляция общественно-политической повесткой в США".

The Guardian сообщают, что нет сомнения в том, что это совещание состоялось в январе 2016 года – об этом свидетельствуют фотографии, хотя и в пресс-релизе сообщалось, что речь шла об экономике Молдовы.

Некоторые документы не касаются Трампа – в них говорится, что санкции США после оккупации Россией Крыма способствовали усилению внутренней напряженности, а Москва должна повлиять на Штаты и страны-сателлиты, чтобы те отменили или смягчили санкции.

The Guardian показал документы экспертам, и те заявили, что они похожи на подлинные.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти документы "бульварным чтивом", а Трамп отказался от комментария изданию.