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Хакери атакували Рахункову палату Молдови та знищили загальнодоступні бази даних

Четвер, 15 липня 2021, 22:55

Рахункова палата Молдови повідомила про кібератаку на офіційний сайт установи, у результаті якої було знищено всі загальнодоступні бази даних.

Заяву органу опублікував сайт молдовського телеканалу TV8, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в Рахунковій палаті, з такою ситуацією найвищий контрольний орган країни зіштовхнувся вперше.

"Знищення сторінки відбулося в контексті резонансних і впливових аудитів суспільної важливості, на етапі звітності та висвітлення в ЗМІ найважливіших аудиторських місій", - наголошується в заяві.

Рахункова палата планує встановити в ході розслідування, чи була ця атака організована хакерами з метою шантажу, або ж це сплановане замовлення, спрямоване на створення перешкод для діяльності установи.

В цей час фахівці працюють над відновленням роботи сайту. У Рахунковій палаті пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб сайт запрацював якомога швидше.

Теми: Молдовахакери


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