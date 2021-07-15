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Хакеры атаковали Счетную палату Молдовы и уничтожили общедоступные базы данных

Четверг, 15 июля 2021, 22:55

Счетная палата Молдовы сообщила о кибератаке на официальный сайт учреждения, в результате которой было уничтожено все общедоступные базы данных.

Заявление органа опубликовал сайт молдовского телеканала TV8, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Счетной палате, с такой ситуацией высокий контрольный орган страны столкнулся впервые.

"Уничтожение страницы произошло в контексте резонансных и влиятельных аудитов общественной важности, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий", - отмечается в заявлении.

Счетная палата планирует установить в ходе расследования, была ли эта атака организована хакерами с целью шантажа, или же это спланированный заказ, направленный на создание препятствий для деятельности учреждения.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением работы сайта. В Счетной палате пообещали приложить все усилия, чтобы сайт заработал как можно быстрее.

Темы: Молдовахакеры
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