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Вибух на Хмельниччині: шестеро постраждалих, серед яких 4-річна дитина

П'ятниця, 16 липня 2021, 00:10

У місті Кам'янці-Подільському стався вибух невідомого пристрою, попередньо – гранати, в результаті постраждали 6 осіб, у тім числі 4-річна дитина.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "15 липня, близько 19.25 години на лінію 102 надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що в м. Кам'янець-Подільський по вулиці Розвадовського чути звуки, схожі на постріли".

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини події".

Деталі: Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією — гранати.

Внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких 4-річна дитина. Усі вони госпіталізовані до Кам'янець-Подільської міської лікарні та отримують допомогу медиків.

Особу, яка ймовірно вчинила підрив, затримали. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Українська правда
Теми: Хмельниччинавибух


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