Взрыв в Хмельницкой области: шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок
В городе Каменец-Подольский произошел взрыв неизвестного устройства, предварительно – гранаты, в результате пострадали 6 человек, в том числе 4-летний ребенок.
Источник: Национальная полиция
Дословно: "15 июля, около 19.25 часов на линию 102 поступило сообщение от дежурного ДСНС о том, что в г. Каменец-Подольский по улице Розвадовского слышны звуки, похожие на выстрелы".
"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего".
Детали: Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии – гранаты.
В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу и получают помощь медиков.
Лицо, вероятно совершившее подрыв, задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.