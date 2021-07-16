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Взрыв в Хмельницкой области: шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок

Пятница, 16 июля 2021, 00:10
Взрыв в Хмельницкой области: шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок

В городе Каменец-Подольский произошел взрыв неизвестного устройства, предварительно – гранаты, в результате пострадали 6 человек, в том числе 4-летний ребенок.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "15 июля, около 19.25 часов на линию 102 поступило сообщение от дежурного ДСНС о том, что в г. Каменец-Подольский по улице Розвадовского слышны звуки, похожие на выстрелы".

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего".

Детали: Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии – гранаты.

В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу и получают помощь медиков.

Лицо, вероятно совершившее подрыв, задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Украинская правда

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Темы: Хмельнитчинавзрыв
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