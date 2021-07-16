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Повені в Німеччині: 59 загиблих, 1300 зниклих

П'ятниця, 16 липня 2021, 05:46
Повені в Німеччині: 59 загиблих, 1300 зниклих

За уточненими даними, не менше 59 осіб в різних районах на заході Німеччини загинули в результаті повені.

Джерело: DW із посиланням на офіційного представника федеральної поліції

Деталі: Після викликаних циклоном "Бернд" потужних злив, що обрушилися на Німеччину повені відзначені в багатьох містах по берегах Рейну і його притоках.

У районі Арвайлер у федеральній землі Рейнланд-Пфальц обвалилися шість будинків. Ще кілька будівель знаходяться під загрозою обвалення.

Так, поліція в Кобленці повідомила про 28 жертв у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, поліція в Кельні – ще про 31 загиблого в Північному Рейні – Вестфалії.

Протягом дня повідомлялося про десятки зниклих безвісти жителів обох федеральних земель.

Однак пізно ввечері влада округу Бад-Нойенар – Арвайлер заявили про те, що зниклими без вісті числяться 1300 чоловік.

Представник адміністрації округу пояснила, що це може бути пов'язано з відсутністю мобільного зв'язку в регіоні.

Через безперервні зливи і викликані ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан.

За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повені. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків.

Для порятунку постраждалих були задіяні вертольоти. Значну допомогу надавали добровольці.

Оскільки ситуація в Арвайлері залишається дуже серйозною, місцева адміністрація закликала людей по можливості залишатися вдома і при необхідності перебиратися на верхні поверхи.

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинанадзвичайна подіяпогода
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