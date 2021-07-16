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Наводнения в Германии: 59 погибших, 1300 пропавших

Пятница, 16 июля 2021, 05:46
Наводнения в Германии: 59 погибших, 1300 пропавших

По уточненным данным, не менее 59 человек в разных районах на западе Германии погибли в результате наводнения.

Источник: DW со ссылкой на официального представителя федеральной полиции

Детали: После вызванных циклоном "Бернд" мощных ливней, обрушившиеся на Германию наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков.

В районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обвалились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения.

Так, полиция в Кобленце сообщила о 28 жертвах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, полиция в Кельне – еще о 31 погибшем в Северном Рейне – Вестфалии.

В течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей обеих федеральных земель.

Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар - Арвайлер заявили о том, что пропавшими без вести числятся 1300 человек.

Представитель администрации округа объяснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.

Из-за непрекращающихся ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение.

По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнений. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов.

Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Поскольку ситуация в Арвайлере остается очень серьезной, местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи.

Предыстория:

  • Несколько высокопоставленных немецких политиков обвинили в смертоносных наводнениях глобальное потепление.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель, находящийся с визитом в Вашингтоне, пообещала поддержку людям в районах затопления.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время масштабных наводнений в Германии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиячрезвычайное происшествиепогода
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