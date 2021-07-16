Наводнения в Германии: 59 погибших, 1300 пропавших
По уточненным данным, не менее 59 человек в разных районах на западе Германии погибли в результате наводнения.
Источник: DW со ссылкой на официального представителя федеральной полиции
Детали: После вызванных циклоном "Бернд" мощных ливней, обрушившиеся на Германию наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков.
В районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обвалились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения.
Так, полиция в Кобленце сообщила о 28 жертвах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, полиция в Кельне – еще о 31 погибшем в Северном Рейне – Вестфалии.
В течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей обеих федеральных земель.
Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар - Арвайлер заявили о том, что пропавшими без вести числятся 1300 человек.
Представитель администрации округа объяснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.
Из-за непрекращающихся ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение.
По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнений. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов.
Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.
Поскольку ситуация в Арвайлере остается очень серьезной, местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи.
Предыстория:
- Несколько высокопоставленных немецких политиков обвинили в смертоносных наводнениях глобальное потепление.
- Канцлер Германии Ангела Меркель, находящийся с визитом в Вашингтоне, пообещала поддержку людям в районах затопления.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время масштабных наводнений в Германии.