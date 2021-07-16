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За добу в Україні зафіксували 737 нових хворих на COVID, 17 людей померли

П'ятниця, 16 липня 2021, 08:21

За добу 15 липня в Україні зафіксовано 737 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 17 людей померли.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Госпіталізовано за минулу добу 422 особи, одужало – 616 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 243 605 осіб, одужало – 2 180 281 особа,  летальних випадків – 52 702.

Теми: коронавірус


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