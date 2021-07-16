За сутки в Украине зафиксировали 737 новых больных COVID, 17 человек умерли

За сутки 15 июля в Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 17 человек умерли.

Источник: сообщение МОЗ

Детали: Госпитализированы за минувшие сутки 422 человека, выздоровели - 616 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 2243605 человек, выписаны - 2180281 человек, летальных случаев - 52702.