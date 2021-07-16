Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки в Украине зафиксировали 737 новых больных COVID, 17 человек умерли

Пятница, 16 июля 2021, 08:21
За сутки в Украине зафиксировали 737 новых больных COVID, 17 человек умерли

За сутки 15 июля в Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 17 человек умерли.

Источник: сообщение МОЗ

Детали: Госпитализированы за минувшие сутки 422 человека, выздоровели - 616 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 2243605 человек, выписаны - 2180281 человек, летальных случаев - 52702.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: