Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість жертв повеней у Бельгії зросла до 12

П'ятниця, 16 липня 2021, 09:32

За попередніми даними, в результаті повеней у Бельгії загинули щонайменше 12 людей, п'ятеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Згідно з останнім звітом про повінь, у Валлонії загинули щонайменше 12 людей. Один загинув в Еупені, один в Евайлі, один у Філіппівілі, один у Труозі, два у Шодфонтені та шість у Верв'є. На цей час п’ять осіб вважаються зниклими безвісти.

Десятки тисяч домогосподарств знеструмлені. Люди повідомляють про зниклих близьких, у поліції кажуть, що з багатьма зниклими просто не можна встановити зв'язок через відсутність електрики.

Через негоду на півдні країни протягом п'ятниці не очікується відновлення руху потягів.

Якщо ситуація з підвищенням рівня води у багатьох річках вже покращилась чи принаймні стабілізувалася, то в інших річках вода продовжує прибувати.  

Як повідомлялося, у сусідній Німеччині в результаті повеней загинули щонайменше 80 людей, більше тисячі вважаються зниклими.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бельгія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Бельгія
Прем’єр Бельгії: Заколот у Росії мотивує ЄС надалі підтримувати Україну
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
У Бельгії вимагають відставки глави МЗС через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: