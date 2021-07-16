Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 12

По предварительным данным, в результате наводнений в Бельгии погибли по меньшей мере 12 человек, пятеро считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Согласно последнему отчету о наводнении, в Валлонии погибли по меньшей мере 12 человек. Один погиб в Еупене, один в Евайле, один в Филиппивиле, один в Труозе, два в Шодфонтене и шесть в Вервье. В настоящее время пять человек считаются пропавшими без вести.

Десятки тысяч домохозяйств обесточены. Люди сообщают о пропавших близких, в полиции говорят, что со многими пропавшими просто нельзя установить связь из-за отсутствия электричества.

Из-за непогоды на юге страны в течение пятницы не ожидается возобновление движения поездов.

Если ситуация с повышением уровня воды во многих реках уже улучшилась или хотя бы стабилизировалась, то в других реках вода продолжает прибывать.

Как сообщалось, в соседней Германии в результате наводнений погибли по меньшей мере 80 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести.