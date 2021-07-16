Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 12

Пятница, 16 июля 2021, 09:32

По предварительным данным, в результате наводнений в Бельгии погибли по меньшей мере 12 человек, пятеро считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Согласно последнему отчету о наводнении, в Валлонии погибли по меньшей мере 12 человек. Один погиб в Еупене, один в Евайле, один в Филиппивиле, один в Труозе, два в Шодфонтене и шесть в Вервье. В настоящее время пять человек считаются пропавшими без вести.

Десятки тысяч домохозяйств обесточены. Люди сообщают о пропавших близких, в полиции говорят, что со многими пропавшими просто нельзя установить связь из-за отсутствия электричества.

Из-за непогоды на юге страны в течение пятницы не ожидается возобновление движения поездов.

Если ситуация с повышением уровня воды во многих реках уже улучшилась или хотя бы стабилизировалась, то в других реках вода продолжает прибывать.

Как сообщалось, в соседней Германии в результате наводнений погибли по меньшей мере 80 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести.

Темы: Бельгия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 16 июля: назначение Монастырского, новый локдаун

Строительство Подольского моста в Киеве: правоохранителей не пускали для следственных действий

Болеют, но умирают меньше: в Индии оценили эффективность вакцин против "Дельты"

СНБО вводит санкции против еще 9 украинцев из списка США

Двойное гражданство: в декларации появится новая графа

Киев готовится к новому локдауну: транспорт ограничат еще сильнее

Все новости...
Бельгия
В Бельгии более чем на 80% выросла заболеваемость COVID-19
В Бельгии обвал на строительстве школы: 2 погибших, 9 пострадавших
День Евро-2020: Украина, Бельгия и Нидерланды победили своих соперников
Последние новости
23:09
фотоУкраина получила партию вакцин AstraZeneca от Румынии
22:38
При МИД хотят создать Совет почетных консулов ​​иностранных государств
22:16
Зеленский подписал закон, который возвращает тюрьму за ложь в декларациях
21:59
Новости экономики: коррупционные убытки Укрзализныци, потери от оккупации Крыма
21:45
ЕС ожидает шагов от России в связи с седьмой годовщиной сбития рейса MH17
21:36
"Газовик" возместил государству 1,1 млрд из-за неуплаты налогов – ГФС
21:22
Зеленский назначил гранты в области кинематографии
21:19
Проект системы мониторинга олигархов представят до 7 сентября – Данилов
21:10
Новости 16 июля: назначение Монастырского, новый локдаун
20:53
Дания открывается для всех типов путешествий украинцев с 17 июля
Все новости...