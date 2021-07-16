Україна погодила з Туреччиною сертифікат для експорту молочних продуктів

Компетентні органи України та Туреччини погодили двосторонню форму сертифікату для експорту українських молочних продуктів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС.

"Домовленість із турецькими партнерами відкриває додаткові можливості виходу на турецький ринок для українських виробників молочної продукції. Це ще один конкретний результат підтримки українського бізнесу завдяки спільним зусиллям МЗС та Держпродспоживслужби", – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Прийняте рішення дозволить збільшити кількість підприємств, які зможуть постачати молочну продукцію до Туреччини. Я вдячна колегам з МЗС України та нашим партнерам з Турецької Республіки за позитивне вирішення цього питання", – розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Міністерство закордонних справ України та Держпродспоживслужба спільно працюють над відкриттям нових ринків для українського експорту, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі, а також забезпечуючи державні гарантії щодо дотримання вимог країн-партнерів.