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Украина согласовала с Турцией сертификат для экспорта молочных продуктов

Пятница, 16 июля 2021, 11:21
Украина согласовала с Турцией сертификат для экспорта молочных продуктов
Фото gwlogistics.biz

Компетентные органы Украины и Турции согласовали двустороннюю форму сертификата для экспорта украинских молочных продуктов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД.

"Договоренность с турецкими партнерами открывает дополнительные возможности выхода на турецкий рынок для украинских производителей молочной продукции. Это еще один конкретный результат поддержки украинского бизнеса благодаря совместным усилиям МИД и Госпродпотребслужбы", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Принятое решение позволит увеличить количество предприятий, которые смогут поставлять молочную продукцию в Турции. Я благодарна коллегам из МИД Украины и нашим партнерам из Турецкой Республики за положительное решение этого вопроса", - рассказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Министерство иностранных дел Украины и Госпродпотребслужба совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии по соблюдению требований стран-партнеров.

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Темы: УкраинаТурцияторговля
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