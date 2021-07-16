Політв'язня Єсипенка окупанти хочуть посадити на 18 років

Ув’язненого в окупованому Криму Владислава Єсипенко окупаційна влада хоче посадити на 18 років.

Джерело: повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "Українському громадянину Владиславу Єсипенку загрожує 18 років позбавлення волі!

На такому покаранні наполягає сторона обвинувачення. Висновок оголосили учора у підконтрольному Росії так званому "Сімферопольському районному суді".

Владислава Єсипенка звинувачують у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Владислав своєї вини не визнає".

Деталі: Денісова заявила, що такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки.

Вона закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора.

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