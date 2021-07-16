Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Політв'язня Єсипенка окупанти хочуть посадити на 18 років

П'ятниця, 16 липня 2021, 11:30
Політв'язня Єсипенка окупанти хочуть посадити на 18 років

Ув’язненого в окупованому Криму Владислава Єсипенко окупаційна влада хоче посадити на 18 років.

Джерело: повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "Українському громадянину Владиславу Єсипенку загрожує 18 років позбавлення волі!

На такому покаранні наполягає сторона обвинувачення. Висновок оголосили учора у підконтрольному Росії так званому "Сімферопольському районному суді".

Владислава Єсипенка звинувачують у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Владислав своєї вини не визнає".

Деталі: Денісова заявила, що такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки.

Вона закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора.

Передісторія:

  • 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала фрілансера "Радіо Свобода" Єсипенка, який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
  • Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука.
  • Дружина Єсипенка повідомляла, що її чоловік перебуває у СІЗО в окупованому Криму в жахливих умовах, також його залякували тортурами, щоб не відмовлявся від своїх "вибитих" показів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: