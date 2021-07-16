Політв'язня Єсипенка окупанти хочуть посадити на 18 років
Ув’язненого в окупованому Криму Владислава Єсипенко окупаційна влада хоче посадити на 18 років.
Джерело: повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової
Дослівно: "Українському громадянину Владиславу Єсипенку загрожує 18 років позбавлення волі!
На такому покаранні наполягає сторона обвинувачення. Висновок оголосили учора у підконтрольному Росії так званому "Сімферопольському районному суді".
Владислава Єсипенка звинувачують у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Владислав своєї вини не визнає".
Деталі: Денісова заявила, що такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки.
Вона закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора.
Передісторія:
- 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала фрілансера "Радіо Свобода" Єсипенка, який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
- Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука.
- Дружина Єсипенка повідомляла, що її чоловік перебуває у СІЗО в окупованому Криму в жахливих умовах, також його залякували тортурами, щоб не відмовлявся від своїх "вибитих" показів.