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Політв'язня Єсипенка окупанти хочуть посадити на 18 років

П'ятниця, 16 липня 2021, 11:30

Ув’язненого в окупованому Криму Владислава Єсипенко окупаційна влада хоче посадити на 18 років.

Джерело: повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "Українському громадянину Владиславу Єсипенку загрожує 18 років позбавлення волі!

На такому покаранні наполягає сторона обвинувачення. Висновок оголосили учора у підконтрольному Росії так званому "Сімферопольському районному суді".

Владислава Єсипенка звинувачують у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Владислав своєї вини не визнає".

Деталі: Денісова заявила, що такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки.

Вона закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора.

Передісторія:

  • 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала фрілансера "Радіо Свобода" Єсипенка, який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
  • Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука.
  • Дружина Єсипенка повідомляла, що її чоловік перебуває у СІЗО в окупованому Криму в жахливих умовах, також його залякували тортурами, щоб не відмовлявся від своїх "вибитих" показів.

Українська правда
Теми: КримРосіяполітв'язні


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