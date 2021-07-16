Политзаключенного Есипенко оккупанты хотят посадить на 18 лет
Заключенного в оккупированном Крыму Владиславу Есипенко оккупационная власть хочет посадить на 18 лет.
Источник: сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой
Дословно: "Украинский гражданину Владиславу Есипенко грозит 18 лет лишения свободы!
На таком наказании настаивает сторона обвинения. Вывод объявили вчера в подконтрольном России так называемом "Симферопольском районном суде".
Владислава Есипенко обвиняют в якобы "незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия". Владислав своей вины не признает".
Детали: Денисова заявила, что такой обвинительный акт является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли.
Она призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на страну-агрессора.
Предыстория:
- 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала фрилансера "Радио Свобода" Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили, что в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело.
- Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки полковника Кравчука.
- Жена Есипенко сообщала, что ее муж находится в СИЗО в оккупированном Крыму в ужасных условиях, а также его запугивали пытками, чтобы не отказывался от своих "выбитых" показаний.