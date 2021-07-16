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Политзаключенного Есипенко оккупанты хотят посадить на 18 лет

Пятница, 16 июля 2021, 11:30

Заключенного в оккупированном Крыму Владиславу Есипенко оккупационная власть хочет посадить на 18 лет.

Источник: сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "Украинский гражданину Владиславу Есипенко грозит 18 лет лишения свободы!

На таком наказании настаивает сторона обвинения. Вывод объявили вчера в подконтрольном России так называемом "Симферопольском районном суде".

Владислава Есипенко обвиняют в якобы "незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия". Владислав своей вины не признает".

Детали: Денисова заявила, что такой обвинительный акт является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли.

Она призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на страну-агрессора.

Предыстория:

  • 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала фрилансера "Радио Свобода" Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили, что в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело.
  • Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки полковника Кравчука.
  • Жена Есипенко сообщала, что ее муж находится в СИЗО в оккупированном Крыму в ужасных условиях, а также его запугивали пытками, чтобы не отказывался от своих "выбитых" показаний.

Темы: КрымРосcияполитзаключенные
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