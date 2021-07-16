Катастрофа Ан-26 на Камчатці: пілоти "загубилися" й ігнорували застереження

Пасажирський літак Ан-26 на Камчатці розбився 6 липня, ймовірно, з вини пілотів: в умовах поганої видимості вони ухилилися від курсу і проігнорували рекомендації диспетчера не знижуватися нижче 800 метрів.

Джерело: інформація Росавіації, "Коммерсант"

Деталі: Ан-26 розбився об скелю при заході на аэропорт Полани, загинули 28 людей.

Можливо, через низьку хмарність і сильний боковий вітер, досвідчений полярний льотчик Дмитро Нікіфоров припустився помилки ще на підльоті до Палани. Проходячи над аеродромом, машина відхилилася вправо від встановленого в Палані одиночного приводного радіомаяка, а над морем стала ще більше віддалятися від посадкового курсу.

Перед початком здвоєного розвороту над акваторією диспетчер Палани повідомила екіпажу про те, що пеленгує машину в напрямку 320°, а потім – навіть 340°, тоді як розрахунковий пеленг мав складати близько 290°. Це свідчило про те, що літак виконує маневри за 5 км на північ від траси.

З огляду на явну помилку льотчиків, складні погодні умови і нестійкий радіозв'язок із екіпажем літака, що зник від вишки за прибережним скельним бруствером, диспетчер заборонила пілотам знижуватися, пропонуючи їм залишитися на висоті 800 м.

Однак екіпаж, як випливає з документів Росавіації, все одно повідомив про своє рішення знижуватися до 600 м. Це були останні слова льотчиків, що пролунали в ефірі.

Незабаром машина на швидкості 340 км/год врізався в верхівку скелі. Її уламки разом із тілами льотчиків і пасажирів впали у море.

Під водою опинилися і самописці Ан-26 – реєстратор параметрів польоту МСРП-12-96 і встановлений у кабіні магнітофон МС-61Б. Від параметричного самописця поки вдалося знайти лише так званий стрічкопротяжний механізм. Інформацію з нього зараз намагаються відновити співробітники Міждержавного авіакомітету.

Поки відомо, що МСРП не зареєстрував обов'язкового при посадці випуску закрилків і шасі.

Як повідомив "Комерсанту" один із учасників розслідування, пілоти явно "загубилися" в просторі і при цьому ігнорували як свідчення приладів, так і застереження диспетчера.

"Знайти хоч якесь розумне виправдання таким діям екіпажу я не можу", – сказав співрозмовник видання.

З'ясувати, чим керувався екіпаж у своїх рішеннях, допомогла б розшифровка переговорів, що ведуться в кабіні пілотів, проте магнітофон МС-61 досі знайти не вдалося і невідомо, чи цілий він взагалі чи знищений при ударі об скелю.

Росавіація, орієнтуючись на попередні дані розслідування, вимагає від керівників усіх російських авіакомпаній прийняття превентивні заходи з метою запобігти подібним катастрофам у майбутньому.