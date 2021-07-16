Катастрофа Ан-26 на Камчатке: пилоты "потерялись" и игнорировали предостережения

Пассажирский самолет Ан-26 на Камчатке разбился 6 июля, вероятно, по вине пилотов: в условиях плохой видимости они уклонились от курса и проигнорировали рекомендации диспетчера не снижаться ниже 800 метров.

Источник: информация Росавиации, "Коммерсант"

Детали: Ан-26 разбился о скалу при заходе на аэропорт Поланы, погибли 28 человек.

Возможно, из-за низкой облачности и сильного бокового ветра, опытный полярный летчик Дмитрий Никифоров допустил ошибку еще на подлете к Палане. Проходя над аэродромом, машина отклонилась вправо от установленного в Палане одиночного приводного радиомаяка, а над морем стала еще больше отдаляться от посадочного курса.

Перед началом сдвоенного разворота над акваторией диспетчер Паланы сообщила экипажу о том, что пеленгует машину в направлении 320°, а затем – даже 340°, в то время как расчетный пеленг должен был составлять порядка 290°. Это свидетельствовало о том, что самолет выполняет маневры в 5 км севернее трассы.

Учитывая явную ошибку летчиков, сложные погодные условия и неустойчивую радиосвязь с экипажем самолета, скрывшегося от вышки за прибрежным скальным бруствером, диспетчер запретила пилотам снижаться, предлагая им остаться на высоте 800 м.

Однако экипаж, как следует из документов Росавиации, все равно сообщил о своем решении снижаться до 600 м. Это были последние прозвучавшие в эфире слова летчиков.

Вскоре машина на скорости 340 км/ч врезалась в верхушку скалы. Ее обломки вместе с телами летчиков и пассажиров упали в море.

Под водой оказались и самописцы Ан-26 – регистратор параметров полета МСРП-12-96 и установленный в кабине магнитофон МС-61Б. От параметрического самописца пока удалось найти только так называемый лентопротяжный механизм. Информацию с него сейчас пытаются восстановить сотрудники Межгосударственного авиакомитета.

Пока известно, что МСРП не зарегистрировал обязательного при посадке выпуска закрылков и шасси.

Как сообщил "Ъ" один из участников расследования, пилоты явно "потерялись" в пространстве и при этом игнорировали как показания приборов, так и предостережения диспетчера.

"Найти сколько-нибудь разумное оправдание таким действиям экипажа я не могу",— сказал собеседник "Ъ".

Выяснить, чем руководствовался экипаж в своих решениях, помогла бы расшифровка ведущихся в кабине переговоров, однако магнитофон МС-61 до сих пор найти не удалось и неизвестно, цел он вообще или уничтожен при ударе о скалу.

Росавиация, ориентируясь на предварительные данные расследования, потребовала от руководителей всех российских авиакомпаний принятия превентивных мер с целью предотвратить подобные катастрофы в будущем.