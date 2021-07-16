У РФ 4 день поспіль рекорд смертей від COVID-19
П'ятниця, 16 липня 2021, 12:34
У Росії зафіксували новий рекордний добовий приріст померлих від коронавірусу - 799 осіб, кількість померлих збільшується 4 день поспіль.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Деталі: За останню добу в Росії виявлено 25 704 нових випадків коронавірусу, померли 799 осіб.
Відзначається, що четвертий день поспіль в Росії рекордна статистика по смертям від COVID-19.
Найбільше число померлих у Москві - 105. У Санкт-Петербурзі - 101 осіб, в Іркутській області - 36.
Всього за час пандемії в Росії зареєстровано 5 907 999 випадків захворювання на COVID-19, 146 868 померлих та 5 300 908 тих, хто подолав хворобу.
Водночас, окупанти повідомляють, що понад 500 випадків захворювання зафіксували в анексованому Криму та Севастополі.
Українська правда