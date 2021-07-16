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У РФ 4 день поспіль рекорд смертей від COVID-19

П'ятниця, 16 липня 2021, 12:34
У РФ 4 день поспіль рекорд смертей від COVID-19

У Росії зафіксували новий рекордний добовий приріст померлих від коронавірусу - 799 осіб, кількість померлих збільшується 4 день поспіль.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: За останню добу в Росії виявлено 25 704 нових випадків коронавірусу, померли 799 осіб.

Відзначається, що четвертий день поспіль в Росії рекордна статистика по смертям від COVID-19.

Найбільше число померлих у Москві - 105. У Санкт-Петербурзі - 101 осіб, в Іркутській області - 36.

Всього за час пандемії в Росії зареєстровано 5 907 999 випадків захворювання на COVID-19, 146 868 померлих та 5 300 908 тих, хто подолав хворобу.

Водночас, окупанти повідомляють, що понад 500 випадків захворювання зафіксували в анексованому Криму та Севастополі.

Українська правда

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Теми: РосіяCovid-2019коронавірус
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