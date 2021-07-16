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В РФ 4 день подряд рекорд по смертям от COVID-19

Пятница, 16 июля 2021, 12:34

В России зафиксировали новый рекордный суточный прирост умерших от коронавируса – 799 человек, количество умерших увеличивается 4 день подряд.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: За последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса, умерли 799 человек.

Отмечается, что четвертый день подряд в России рекордная статистика по смертям от COVID-19.

Наибольшее число скончавшихся в Москве - 105. В Санкт - Петербурге умер 101 человек, в Иркутской области - 36.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 907 999 случаев заболевания на COVID-19, 146 868 умерших и 5 300 908 выздоровевших.

В то же время, оккупанты сообщают, что более 500 случаев заболевания зафиксировали в аннексированном Крыму и Севастополе.

Темы: РосcияCovid-2019коронавирус
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