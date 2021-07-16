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У Києві зросла кількість нових хворих на COVID

П'ятниця, 16 липня 2021, 13:08
Фото КМДА

За добу 15 липня у столиці виявили 224 нових випадки коронавірусу – це найбільша кількість з початку липня, одна людина померла.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "224 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в
столиці. Одна людина померла".

Деталі: Захворіли 117 жінок віком від 18 до 89 років, 89 чоловіків віком від 18 до 88 років, 6 дівчаток від 2 до 7 років та 12 хлопчиків від 1 до 16 років. 40 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (31), Подільському (30) та у Шевченківському (28) районі.

Загалом з початку пандемії у столиці 216 435 підтверджених випадків коронавірусу, 5 213  хворих померли, подолали вірус 207 272 мешканці столиці, з них 172 – за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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