В Киеве выросло количество новых больных COVID

За сутки 15 июля в столице обнаружили 224 новых случая коронавируса – это наибольшее количество с начала июля, один человек умер.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "224 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер".

Детали: Заболели 117 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 89 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 6 девочек от 2 до 7 лет и 12 мальчиков от 1 до 16 лет. 40 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (31), Подольском (30) и в Шевченковском (28) районе.

Всего с начала пандемии в столице 216 435 подтвержденных случаев коронавируса, 5 213 больных умерли, преодолели вирус 207 272 жителя столицы, из них 172 – за прошедшие сутки.

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