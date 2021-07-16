Кількість загиблих в результаті дощів і повеней у Німеччині зросла до 93
Кількість загиблих в результаті сильних дощів і масштабних повеней у Німеччині зросла до 93.
Як повідомляє "Європейська правда", дані підтвердили видання Bild та Spiegel.
Влада федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у п’ятницю повідомила, що в результаті негоди загинули 43 людини, раніше були дані про 30 загиблих.
Оновлених даних щодо федеральної землі Рейнланд-Пфальц не надходило, влада раніше повідомляла про 50 загиблих.
Міністр внутрішніх справ Рейнланд-Пфальц офіційно не підтвердив інформацію про 1300 зниклих безвісти. За інформацією поліції, у Рейнланд-Пфальці зникло трохи менше 100 людей.
"Однак вчора був день, коли було дуже важко отримати достовірну інформацію. Люди втекли зі своїх будівель і поневірялись", - сказав він.
У місті Ерфтштадт-Блессем багато будинків зруйновані повністю або частково, триває пошукова операція. Причиною обвалення стала масивна та швидко прогресуюча ерозія ґрунту. На даний момент врятувати людей з води можна було лише на човнах.
Спеціальна евакуаційна кампанія триває в місті Трір: в ніч на п’ятницю пожежна охорона вивезла із затопленого району понад 60 домашніх тварин, яких власники не змогли забрати.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті повеней у Бельгії зросла до 15, четверо вважаються зниклими безвісти.
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