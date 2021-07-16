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Число погибших в результате дождей и наводнений в Германии выросло до 93

Пятница, 16 июля 2021, 13:47

Количество погибших в результате сильных дождей и масштабных наводнений в Германии выросло до 93.

Как сообщает "Европейская правда", данные подтвердили издания Bild и Spiegel.

Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в пятницу сообщили, что в результате непогоды погибли 43 человека, ранее были данные о 30 погибших.

Обновленных данных по федеральной земле Рейнланд-Пфальц не поступало, власти ранее сообщала о 50 погибших.

Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальц официально не подтвердил информацию о 1300 пропавших без вести. По информации полиции, в Рейнланд-Пфальце исчезло чуть меньше 100 человек.

 
Масштабный оползень в городе Эрфтштадт-Блесс

"Однако вчера был день, когда было очень трудно получить достоверную информацию. Люди бежали из своих домов и скитались", - сказал он.

В городе Эрфтштадт-Блесс много домов разрушены полностью или частично, продолжается поисковая операция. Причиной обрушения стала массивная и быстро прогрессирующая эрозия почвы. На данный момент спасти людей из воды можно только на лодках.

Специальная эвакуационная кампания продолжается в городе Трир: в ночь на пятницу пожарная охрана вывезла из затопленного района более 60 домашних животных, которых владельцы не смогли забрать.

Напомним, количество погибших в результате наводнений в Бельгии возросло до 15, четверо считаются пропавшими без вести.

Последствия непогоды смотрите в видео на нашем Youtube-канале

Темы: Германияпогода
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