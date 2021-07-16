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Шматок траси Київ – Одеса "з'їхав" через дощі

П'ятниця, 16 липня 2021, 13:47
Шматок траси Київ – Одеса з'їхав через дощі

Наслідки зсуву ґрунту на ділянці Київ – Одеса, що виник в Одеській області внаслідок інтенсивних дощів, буде усунуто до 3 серпня.

Джерело: Міністерство інфраструктури

Деталі: На автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса, 337 км біля села Троїцьке, внаслідок інтенсивних дощів виник зсув ґрунту та деформації дорожнього покриття. 

На місці цілодобово здійснюються відновлювальні роботи, права смуга руху на цій ділянці перекрита.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, повне завершення робіт заплановано до 3 серпня 2021 року. 

Наразі вже замінили понад 2200 м3 перезволоженого ґрунту. Працює 10 одиниць спецтехніки. 

У розробці інженерне рішення для надійного укріплення насипу.

Мінінфраструктури уточнює, що дана ділянка автодороги була побудована ще у 2006 році, відтоді Служба автомобільних доріг в Одеській області здійснювала роботи лише за рахунок експлуатаційного утримання.

У 2020 році почалося оновлення маршруту Київ – Одеса, роботи вели в Київській та Черкаській областях. У планах – оновлення М-05 по всій протяжності.

У рамках кредитних угод з ЄБРР та ЄІБ на капітальний ремонт 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях буде виділено близько 600 млн євро, а також буде здійснено співфінансування з бюджету Україн. Поки затверджена проєктна документація.

"Українська правда" у Threads

Теми: дорогипогода
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