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Кусок трассы Киев - Одесса "съехал" из-за дождей

Пятница, 16 июля 2021, 13:47
Кусок трассы Киев - Одесса съехал из-за дождей

Последствия оползня на участке Киев – Одесса, возникшего в Одесской области в результате интенсивных дождей, будут устранены до 3 августа.

Источник: Министерство инфраструктуры

Детали: На автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса, 337 км у села Троицкое, в результате интенсивных дождей возник оползень и деформации дорожного покрытия.

На месте круглосуточно ведутся восстановительные работы, правая полоса движения на этом участке перекрыта.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, полное завершение работ запланировано до 3 августа 2021 года.

На данній момент уже заменили более 2200 м3 переувлажненной почвы. Работает 10 единиц спецтехники.

В разработке инженерное решение для надежного укрепления насыпи.

Мининфраструктуры уточняет, что данный участок автодороги был построен еще в 2006 году, с тех пор Служба автомобильных дорог в Одесской области осуществляла работы только за счет эксплуатационного содержания.

В 2020 году началось обновления маршрута Киев – Одесса, работы вели в Киевской и Черкасской областях. В планах – обновление М-05 по всей протяженности.

В рамках кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ на капитальный ремонт 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях будет выделено около 600 млн евро, а также будет осуществлено софинансирование из бюджета Украины. Пока утверждена проектная документация.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дорогипогода
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