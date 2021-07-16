Українські моряки застрягли на зламаному судні біля берегів Африки: є загиблий

Більше 10 український моряків застрягли в біля берегів Африки на аварійному судні Thorn1, а тиждень тому на кораблі загинув український інженер-електрик.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У порту Джибуті стоїть на рейді судно Thorn1, яке належить грецькій компанії. Корабель в аварійному стані й не придатний для цільового використання. Він прямував із Туреччини до Індії для утилізації.

У складі екіпажу на борту судна перебувають десять українців, іще один наш громадянин зійшов на берег для отримання медичної допомоги".

Деталі: Ніколенко повідомив, що 7 липня на кораблі загинув український інженер-електрик. Наразі від джибутійських судмедекспертів очікують інформацію про точну причину смерті українця.

За словами речника українського МЗС, судновласник планує відправити в Джибуті частину змінного екіпажу для ремонту судна.

Крім того, в порту перебуває агент судновласника, який забезпечує моряків питною водою, продуктами і медикаментами.

Після ремонту Thorn1 має вирушити в альтернативний порт в Аденській затоці, де 8 українських моряків зійдуть на берег , щоб повернутися в Україну.

З огляду на аварійність судна МЗС закликає і інших 3 українців повертатися разом з основною групою.

Для допомоги в Джибуті летить український консул в Ефіопії.

Повідомляється, що він здійснить оформлення репатріації тіла загиблого моряка.