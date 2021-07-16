Украинские моряки застряли на сломанном судне у берегов Африки: есть погибший

Более 10 украинских моряков застряли в у берегов Африки аварийном судне Thorn1, а неделю назад на корабле погиб украинский инженер-электрик.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В порту Джибути стоит на рейде судно Thorn1, которое принадлежит греческой компании. Корабль в аварийном состоянии и не пригоден для целевого использования. Он направлялся из Турции в Индию для утилизации.

В составе экипажа на борту судна находятся десять украинцев, еще один наш гражданин сошел на берег для получения медицинской помощи".

Детали: Николенко сообщил, что 7 июля на корабле погиб украинский инженер-электрик. Сейчас от судмедэкспертов Джибути ожидают информацию о точной причине смерти украинца.

По словам представителя украинского МИДа, судовладелец планирует отправить в Джибути часть сменного экипажа для ремонта судна.

Кроме того, в порту находится агент судовладельца, который обеспечивает моряков питьевой водой, продуктами и медикаментами.

После ремонта Thorn1 должен отправиться в альтернативный порт в Аденском заливе, где 8 украинских моряков сойдут на берег, чтобы вернуться в Украину.

Учитывая аварийность судна МИД призывает и других 3 украинцев возвращаться вместе с основной группой.

Для помощи в Джибути летит украинский консул в Эфиопии.

Сообщается, что он осуществит оформление репатриации тела погибшего моряка.