Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Харків’яни розповіли, кого обрали би мером – опитування

П'ятниця, 16 липня 2021, 13:55
Фото drohobych-rada.gov.ua

Якби вибори мера Харкова відбулися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би секретар Харківської міськради Ігор Терехов, якого підтримують 42,9 % тих, хто братиме участь у голосуванні і визначився з кандидатом. 

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 3-11 липня

Дослівно: "Серед кандидатів лідером є Ігор Терехов, якого підтримують 42,9% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні". 

 

Деталі: Ексголову Харківської ОДА Михайла Добкіна підтримують 17,8%, ексдепутата ОДА Юлію Світличну – 11,3%, екснардепа Євгена Мураєва – 10,9%, нардепа від ОПЗЖ Олександра Фельдмана – 6,9%.

Рейтинг інших кандидатів нижчий 3%.

Найвищий антирейтинг серед кандидатів на міського голову у Добкіна – його б не підтримали за жодних обставин 34% опитаних, за Фельдмана не проголосували б 27%. 

 

Загалом однозначну готовність взяти участь у виборах мера Харкова 31 жовтня 2021 року висловили 62% опитаних. 19% – вагаються (50/50), 7% – можливо візьмуть участь, 12% – малоймовірно. Вищий рівень готовності прийти на вибори спостерігається серед старших опитаних. 

Дослідження тривало 3-11 липня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю було опитано 1200 мешканців Харкова у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.  

Українська правда
Теми: Харківвиборисоціологіяопитування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоРосія та Китай поширюють дезінформацію про COVID-вакцини – Білий дім

фотоУкраїна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії

Новини 16 липня: призначення Монастирського, новий локдаун

Будівництво Подільського мосту в Києві: правоохоронців не пускали для слідчих дій

Хворіють, але вмирають менше: в Індії оцінили ефективність вакцин проти "Дельти"

РНБО вводить санкції проти ще 9 українців зі списку США

Усі новини...
Харків
Корнієнко вважає Авакова найкращим мером для Харкова
У Харкові сталася масштабна пожежа на складі деревини
У Харкові збираються приймати Суперкубок УЄФА
Останні новини
02:20
Внаслідок повеней у Європі загинули понад 120 осіб
01:30
У ВООЗ запропонували наступні дослідження походження COVID — вивчатимуть ринки і лабораторії
00:40
Колишній співробітник Мін’юсту Гаїті наказав вбити президента Моїза — поліція Колумбії
23:47
відеоРосія та Китай поширюють дезінформацію про COVID-вакцини – Білий дім
23:09
фотоУкраїна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії
22:38
При МЗС хочуть створити Раду почесних консулів іноземних держав
22:16
Зеленський підписав закон, який повертає в'язницю за брехню у деклараціях
21:59
Новини економіки: корупційні збитки Укрзалізниці, втрати від окупації Криму
21:45
ЄС очікує кроків від Росії у зв’язку з сьомою річницею збиття рейсу MH17
21:36
"Газовик" відшкодував державі 1,1 млрд через несплату податків – ДФС
Усі новини...