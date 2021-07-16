Харків’яни розповіли, кого обрали би мером – опитування

Якби вибори мера Харкова відбулися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би секретар Харківської міськради Ігор Терехов, якого підтримують 42,9 % тих, хто братиме участь у голосуванні і визначився з кандидатом.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 3-11 липня

Дослівно: "Серед кандидатів лідером є Ігор Терехов, якого підтримують 42,9% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні".

Деталі: Ексголову Харківської ОДА Михайла Добкіна підтримують 17,8%, ексдепутата ОДА Юлію Світличну – 11,3%, екснардепа Євгена Мураєва – 10,9%, нардепа від ОПЗЖ Олександра Фельдмана – 6,9%.

Рейтинг інших кандидатів нижчий 3%.

Найвищий антирейтинг серед кандидатів на міського голову у Добкіна – його б не підтримали за жодних обставин 34% опитаних, за Фельдмана не проголосували б 27%.

Загалом однозначну готовність взяти участь у виборах мера Харкова 31 жовтня 2021 року висловили 62% опитаних. 19% – вагаються (50/50), 7% – можливо візьмуть участь, 12% – малоймовірно. Вищий рівень готовності прийти на вибори спостерігається серед старших опитаних.

Дослідження тривало 3-11 липня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю було опитано 1200 мешканців Харкова у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.