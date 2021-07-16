Харьковчане рассказали, кого выбрали бы мэром – опрос

Если бы выборы мэра Харькова состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, которого поддерживают 42,9% тех, кто будет участвовать в голосовании и определился с кандидатом.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 3-11 июля

Дословно: "Среди кандидатов лидирует Игорь Терехов, которого поддерживают 42,9% тех, кто определился и принял бы участие голосовании".

Детали: Экс-главу Харьковской ОГА Михаила Добкина поддерживают 17,8%, экс-депутата ОГА Юлию Светличную – 11,3%, экс-нардепа Евгения Мураева – 10,9%, нардепа от ОПЗЖ Александра Фельдмана – 6,9%.

Рейтинг других кандидатов ниже 3%.

Самый высокий антирейтинг среди кандидатов на мэра у Добкина – его бы не поддержали ни при каких обстоятельствах 34% опрошенных, за Фельдмана не проголосовали бы 27%.

В общем однозначную готовность принять участие в выборах мэра Харькова 31 октября 2021 выразили 62% опрошенных. 19% – затрудняются (50/50), 7% – возможно примут участие, 12% – маловероятно. Высокий уровень готовности прийти на выборы наблюдается среди старших опрошенных.

Исследование проходило 3-11 июля. Методом личного формализованного интервью было опрошено 1200 жителей Харькова в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.