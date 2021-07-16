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Негода в Німеччині: Міноборони оголосило військову катастрофу, загиблих вже більше 100

П'ятниця, 16 липня 2021, 14:16
Негода в Німеччині: Міноборони оголосило військову катастрофу, загиблих вже більше 100

Міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи через повені на заході країни.

Відповідне рішення прийняла міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Це означає, що органи, які приймають рішення, будуть винесені вперед, а саме туди, де вони потрібні. Як приклад, керівник підрозділу на місці тепер може вирішити, чи надавати бронемашину для евакуації, чи військову вантажівку, чи буде забезпечений генератор, коли він буде в наявності. Я думаю, що децентралізація дуже важлива в таких місцях і також має вирішальне значення для успіху заходів", – сказав представник Міноборони Німеччини.

За його словами, зображення з району катастрофи викликають занепокоєння.

"Бундесвер, звичайно, підтримує інші служби, чи то THW, пожежна команда, поліція чи інші", – сказав представник Міноборони.

 
фото dpa

За його словами, в ліквідації наслідків негоди беруть участь 850 солдатів, і їх кількість збільшується.

Водночас вже підтверджено загибель більше 100 людей в результаті повеней у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці.

Це одна з найбільших серйозних погодних катастроф повоєнного періоду в Німеччині. Незважаючи на те, що заходи порятунку все ще йдуть повним ходом, кількість смертей вже значно вища, ніж в результаті так званого "потопу століття" 2002 року, коли в Німеччині загинула 21 людина.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті повеней у Бельгії зросла до 15, четверо вважаються зниклими безвісти.

Наслідки негоди у Німеччині дивіться у відео на нашому Youtube-каналі

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Теми: НімеччинаМіноборонипогодаекологія
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