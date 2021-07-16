Непогода в Германии: Минобороны объявило военную катастрофу, погибших уже более 100

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения на западе страны.

Соответствующее решение приняла министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Это означает, что органы, принимающие решения, будут выведены вперед, а именно туда, где они нужны. В качестве примера, руководитель подразделения на месте теперь может решить, предоставлять ли бронемашину для эвакуации, или военный грузовик, будет ли обеспечен генератор, когда он будет в наличии. Я думаю, что децентрализация очень важна в таких местах и ​​также имеет решающее значение для успеха мероприятий", - сказал представитель Минобороны Германии.

По его словам, кадры из района катастрофы вызывают беспокойство.

"Бундесвер, конечно, поддерживает другие службы, будь то THW, пожарная команда, полиция или другие", - сказал представитель Минобороны.

фото dpa

По его словам, в ликвидации последствий непогоды принимают участие 850 солдат, и их количество увеличивается.

В то же время уже подтверждена гибель более 100 человек в результате наводнений в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце.

Это одна из самых серьезных погодных катастроф послевоенного периода в Германии. Несмотря на то, что спасательные работы все еще идут полным ходом, количество смертей уже значительно выше, чем в результате так называемого "потопа века" 2002 года, когда в Германии погиб 21 человек.

Напомним, число погибших в результате наводнений в Бельгии возросло до 15, четверо считаются пропавшими без вести.

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