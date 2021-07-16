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Депутати планують зібратися ще раз у вівторок: "провалити" постанови

П'ятниця, 16 липня 2021, 14:31

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що 20 липня відбудеться позачергова сесія Верховної Ради з метою розблокування підписання законів про судову реформу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" за результатами брифінгів

Пряма мова Арахамії: "У вівторок ми будемо робити позачергову сесію. Ті славні проекти законів про реформу правосуддя, яку вся країна чекає... Знову-таки, Юлія Володимирівна (Тимошенко – ред.)... заблокувала за допомогою постанов і фактично ці закони не можна зараз підписувати, щоб вони далі вступали в силу.

Тому ми зберемося у вівторок маленьким складом, оскільки там не потрібно голосувати "за", а потрібно провалити ці постанови".

Деталі: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що "іноді народним депутатам краще не бігти попереду паровоза", анонсуючи позачергову сесію парламенту.

Він ще не підписав розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту, тому що відповідних звернень поки не було.

"Але дійсно ми очікуємо в понеділок лист із проханням провести позачергове засідання (сесію – ред.) Верховної Ради", – сказав Разумков.

Він уточнив, що на порядку денному такої сесії депутати, попередньо, зможуть розглянути проєкти постанов, які заблокували підписання законопроектів №3711-д, №5068 і №5069, які стосуються судової реформи, а також законопроект №3822 про реформування підприємств ОПК.

"Це позачергове засідання буде присвячене виключно питанням, пов'язаним з відхиленням цих проєктів постанов, або, може, хтось підтримає. Додатково я поки не знаю, що ще може бути винесено", – додав спікер.

Нагадаємо: 16 липня відбулося останнє пленарне засідання п’ятої сесії Верховної Ради України IX скликання, ще тиждень у парламентарів відведено на "роботу з виборцями".

Теми: Верховна РадаАрахаміяРазумков Дмитро


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