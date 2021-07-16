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Депутаты планируют собраться еще раз во вторник: "провалить" постановления

Пятница, 16 июля 2021, 14:31
Депутаты планируют собраться еще раз во вторник: провалить постановления

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что 20 июля состоится внеочередная сессия Верховной Рады с целью разблокирования подписания законов о судебной реформе.

Источник: "Интерфакс-Украина" по результатам брифингов 

Прямая речь Арахамии: "Во вторник мы будем делать внеочередную сессию. Те славные законы о реформе правосудия, которую вся страна ждет... Опять-таки, Юлия Владимировна (Тимошенко – ред.)... заблокировала при помощи постановлений и фактически эти законы нельзя сейчас подписывать, чтобы они дальше вступали в силу. 

Поэтому мы соберемся во вторник маленьким составом, поскольку там не нужно голосовать "за", а нужно провалить эти постановления".

Детали: Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что "иногда народным депутатам лучше не бежать впереди паровоза", анонсируя внеочередную сессию парламента.

Он еще не подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента, потому что соответствующих обращений пока не было. 

"Но действительно мы ожидаем в понедельник письмо с просьбой провести внеочередное заседание (сессию – ред.) Верховной Рады", – сказал Разумков.

Он  уточнил, что на повестке дня такой сессии депутаты, предварительно, смогут рассмотреть проекты постановлений, которые  заблокировали подписание законопроектов №3711-д, №5068 и №5069, касающихся судебной реформы, а также законопроект №3822 о реформировании предприятий ОПК.

"Это внеочередное заседание будет посвящено исключительно вопросам, связанным с отклонением этих проектов постановлений, или, может, кто-то поддержит. Дополнительно я пока не знаю, что ещё может быть вынесено", – добавил спикер.

Напомним: 16 июля состоялось последнее пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины IX созыва, еще неделя у парламентариев отведена на "работу с избирателями".

Темы: Верховная РадаАрахамия Разумков Дмитрий
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