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У Київводфонді пройшли обшуки у справі про бювети й туалети

П'ятниця, 16 липня 2021, 15:43

Прокуратура провела обшуки в КП "Київводфонд" через розкрадання 7 мільйонів гривень державних коштів.

Джерело: Київська міська прокуратура, Державна фіскальна служба України

Деталі: Прокурори Печерської окружної прокуратури Києва спільно з ГУ ДФС у Києві 16 липня провели обшуки у приміщеннях Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства "Київводфонд" в рамках кримінального провадження щодо привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування, зокрема, перевіряється причетність службових осіб "Київводфонд" до привласнення понад 7 млн гривень, передбачених на придбання товарів та виконання робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень, розташованих на території Києва.

Кримінальне провадження розслідується за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході обшуків у службових приміщеннях комунального підприємства, а також за місцем проживання його директора, вилучено первинну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах між СВКП "Київводфонд" із суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Досудове розслідування триває.

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