Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Київводфонді пройшли обшуки у справі про бювети й туалети

П'ятниця, 16 липня 2021, 15:43

Прокуратура провела обшуки в КП "Київводфонд" через розкрадання 7 мільйонів гривень державних коштів.

Джерело: Київська міська прокуратура, Державна фіскальна служба України

Деталі: Прокурори Печерської окружної прокуратури Києва спільно з ГУ ДФС у Києві 16 липня провели обшуки у приміщеннях Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства "Київводфонд" в рамках кримінального провадження щодо привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування, зокрема, перевіряється причетність службових осіб "Київводфонд" до привласнення понад 7 млн гривень, передбачених на придбання товарів та виконання робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень, розташованих на території Києва.

Кримінальне провадження розслідується за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході обшуків у службових приміщеннях комунального підприємства, а також за місцем проживання його директора, вилучено первинну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах між СВКП "Київводфонд" із суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Досудове розслідування триває.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоРосія та Китай поширюють дезінформацію про COVID-вакцини – Білий дім

фотоУкраїна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії

Новини 16 липня: призначення Монастирського, новий локдаун

Будівництво Подільського мосту в Києві: правоохоронців не пускали для слідчих дій

Хворіють, але вмирають менше: в Індії оцінили ефективність вакцин проти "Дельти"

РНБО вводить санкції проти ще 9 українців зі списку США

Усі новини...
Останні новини
02:20
Внаслідок повеней у Європі загинули понад 120 осіб
01:30
У ВООЗ запропонували наступні дослідження походження COVID — вивчатимуть ринки і лабораторії
00:40
Колишній співробітник Мін’юсту Гаїті наказав вбити президента Моїза — поліція Колумбії
23:47
відеоРосія та Китай поширюють дезінформацію про COVID-вакцини – Білий дім
23:09
фотоУкраїна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії
22:38
При МЗС хочуть створити Раду почесних консулів іноземних держав
22:16
Зеленський підписав закон, який повертає в'язницю за брехню у деклараціях
21:59
Новини економіки: корупційні збитки Укрзалізниці, втрати від окупації Криму
21:45
ЄС очікує кроків від Росії у зв’язку з сьомою річницею збиття рейсу MH17
21:36
"Газовик" відшкодував державі 1,1 млрд через несплату податків – ДФС
Усі новини...