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В Киевводфонд прошли обыски по делу о бюветах и туалетах

Пятница, 16 июля 2021, 15:43

Прокуратура провела обыски в КП "Киевводфонд" из-за хищений 7 миллионов гривен государственных средств.

Источник: Киевская городская прокуратураГосударственная фискальная служба Украины

Детали: Прокуроры Печерской окружной прокуратуры Киева совместно с ГУ ГФС в Киеве 16 июля провели обыски в помещениях Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования, в частности, проверяется причастность должностных лиц "Киевводфонд" к присвоению более 7 млн ​​гривен, предусмотренных на приобретение товаров и выполнение работ по капитальным ремонтам бюветных комплексов и общественных туалетов, расположенных на территории Киева.

Уголовное производство расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В ходе обысков в служебных помещениях коммунального предприятия, а также по месту жительства его директора, изъята первичная финансово-хозяйственная документация по взаимоотношениям между СВКП "Киевводфонд" с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Досудебное расследование продолжается.

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