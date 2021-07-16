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В Україну йдуть дощі, спека трохи спаде

П'ятниця, 16 липня 2021, 15:50
В Україну йдуть дощі, спека трохи спаде
Фото yugtimes.com

Найближчими вихідними по всій території країни, окрім півдня, очікуються дощі та грози, початок наступного тижня теж буде з дощами.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "На синоптичному горизонті вже чітко прослідковується послаблення спеки. Уже в неділю у західних, а в понеділок і в північних та центральних областях буде проходити атмосферний фронт із заходу, він принесе із собою дощі, грози та зменшення температурних показників".

Деталі: У найближчі три доби у західних, північних, у суботу вдень і в східних областях невеликі, місцями помірні дощі з грозами, на заході країни подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території переважно без опадів.

На вихідних утримається спекотна погода з температурою вночі 16-23°, вдень 30-35°.

У понеділок у північних областях 25-30°, у західних областях очікується зниження температури до 21-26°.

У Києві 17-18 липня буде спекотно, +32+34, можливі невеликі локальні дощі.

У понеділок спека у столиці дещо спаде, а у вівторок очікується +25+28.

Українська правда

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Теми: погода
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